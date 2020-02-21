Осторожно, тает лёд! Жителей Тверской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:48:48+03:00

Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре и неустойчивом ледяном покрове Фото: администрация Твери

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Жителей и гостей Тверской области ГУ МЧС России, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждат о неблагоприятных погодных условиях в предстоящие выходные.

Синоптики сообщают, что на водных объектах Верхневолжья ледяной покров тает на месте, образуются полыньи и промоины. Выходить на него опасно для жизни.

Вместе с тем, жителей региона информируют, что вечером 22 февраля и ночью 23 февраля на территории Тверской области ожидается ухудшение погоды. Умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 м/сек.

При этом днем в субботу, 22 февраля, воздух прогреется до +6 градусов, в ночные часы 0...+5, аналогичная погодная картина ожидается в воскресенье, 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU