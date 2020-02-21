Двух тяжелобольных пациентов из отдаленных районов доставили в Тверь на вертолете
Оба направлены в ОКБ на дальнейшее лечение
Двое пациентов с инфарктом доставлены в Тверь вертолетами санавиации Фото: областной минздрав
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19 февраля вертолеты санавиации доставили в Тверь двух тяжелобольных пациентов - из Удомли и Оленино.
Вертолетом Ансат национальной службы санитарной авиации эвакуирован житель Удомли, а вертолетом МИ-8М - из первичного сосудистого центра Нелидовской ЦРБ - житель Оленинского района.
Как сообщает областной минзрав, оба пациента с острым инфарктом миокарда в сопровождении врачей направлены в Областную клиническую больницу Твери для оказания медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU