Двух тяжелобольных пациентов из отдаленных районов доставили в Тверь на вертолете

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:36:04+03:00

Двое пациентов с инфарктом доставлены в Тверь вертолетами санавиации Фото: областной минздрав

Оба направлены в ОКБ на дальнейшее лечение

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19 февраля вертолеты санавиации доставили в Тверь двух тяжелобольных пациентов - из Удомли и Оленино.

Вертолетом Ансат национальной службы санитарной авиации эвакуирован житель Удомли, а вертолетом МИ-8М - из первичного сосудистого центра Нелидовской ЦРБ - житель Оленинского района.

Как сообщает областной минзрав, оба пациента с острым инфарктом миокарда в сопровождении врачей направлены в Областную клиническую больницу Твери для оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU