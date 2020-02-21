2020-02-21T19:57:29+03:00
Происшествия

Бывший замглавы Кимрского района Тверской области Алексей Евдаков погиб на рыбалке

Мужчина провалился под лед на реке Печухня
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчины рыбачили, когда под ними провалился лед Фото: vk.com/"Кимры Сегодня"Мужчины рыбачили, когда под ними провалился лед Фото: vk.com/"Кимры Сегодня"
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ЧП произошло 19 февраля на реке Печухня, в районе деревни Стрельчиха Кимрского района Тверской области. Там провалился под лед и утонул бывший заместитель главы Кимрского района Алексей Евдаков. О случившемся сообщило местное СМИ "Кимры Сегодня" в соцсети.

- Трое рыбаков решили заняться подледным ловом. В процессе лова, лед провалился и рыбаки оказались в воде. Двум мужчинам удалось выбраться, а один остался в воде и утонул, - пишет сообщество.

Тело утонувшего несколько часов искали инспекторы ГИМС, сотрудники МЧС пожарной части №11 города Кимры и водолазы. В итоге труп мужчины извлекли из воды и доставили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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