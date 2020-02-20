В акватории Тьмаки в Твери утонул молодой мужчина

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:22:47+03:00

В реке в центре Твери утонул мужчина Фото: администрация Твери

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ЧП произошло около 17:30 вечера 20 февраля. Молодой мужчина провалился под лед в акватории реки Тьмака, напротив дворца детей и молодёжи на улице Дарвина.

- На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 4, СПЧС, водолазы аварийно-спасательной службы, медики и полиция, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

По прибытии на место спасатели увидели на берегу второго молодого человека, который сообщил, что в воде находится его товарищ.

22-летнего пострадавшего, находившегося у промоины, доставили в больницу с переохлаждением.

Второго пострадавшего водолазы вытащили из воды и доставили на берег, где прибывшие на место медики установили смерть.

Тело погибшего передали полиции. Его личность и обстоятельства ЧП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU