Центрально-Лесной заповедник в Тверской области прошёл проверку на самый чистый воздух

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:08:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник (Нелидовский район) присоединился к акции-проверке «Чистый воздух». Экологиескую акцию организовал «Гринпис». Её правила были таковы: 3 февраля участники акции вывесили на открытых местах белые простыни, которые были сложены так, чтобы половина простыни была открыта, а другая половина - свёрнута.

По прошествии двух недель, 18 февраля, участники акции должны были развернуть простыни и сравнить белизну двух половин, чтобы оценить, насколько загрязнённой будет открытая сторона атмосферной пылью.

Работники Центрально-Лесного заповедника были обрадованы результатом и сразу рассказали о нём в социальных сетях:

- Мы внимательно рассмотрели нашу простынь и не нашли на ней никаких следов загрязнения, если не считать дырок и ржавчины от шурупов, которыми мы прикручивали её к крыльцу здания научного отдела. Цвет ткани совершенно одинаков везде - белый. Заслуженная слава экологического благополучия нашей территории вновь подтверждена, приезжайте к нам дышать чистым воздухом! - обрадованно сообщили специалисты, добавив, что такой чистой простынёй можно застилать постель.

ИСТОЧНИК KP.RU