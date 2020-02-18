В Твери будут судить водителя, который на "КАМАЗе" сбил пешехода
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ноябре прошлого года. 62-летний житель Твери, управляя автомобилем КАМАЗ в районе дома № 138 по ул. Горького, нарушил правила дорожного движения, не пропустил пешехода, который шел по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора и наехал на него.
От полученных травм 71-летний потерпевший скончался в больнице.
- Своими действиями водитель совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 264 УК РФ, - сообщили в областной прокуратуре. - Виновный пояснил, что не заметил пешехода.
Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении водителя, виновного в ДТП, уголовное дело направлено в Заволжский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU