2020-02-18T21:48:41+03:00
Общество

В Твери будут судить водителя, который на "КАМАЗе" сбил пешехода

Пострадавший умер в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Прокуратурой дело направлено в суд Фото: архив "КП"Прокуратурой дело направлено в суд Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ноябре прошлого года. 62-летний житель Твери, управляя автомобилем КАМАЗ в районе дома № 138 по ул. Горького, нарушил правила дорожного движения, не пропустил пешехода, который шел по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора и наехал на него.

От полученных травм 71-летний потерпевший скончался в больнице.

- Своими действиями водитель совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 264 УК РФ, - сообщили в областной прокуратуре. - Виновный пояснил, что не заметил пешехода.

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении водителя, виновного в ДТП, уголовное дело направлено в Заволжский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В гостях у епископа»: Митрополит Тверской и Кашинский Савва приглашает горожан на встречу
Жителей Твери приглашают в императорские комнаты железнодорожного вокзала Твери
Центрально-Лесной заповедник в Тверской области прошёл проверку на самый чистый воздух
В Твери будут судить водителя, который на "КАМАЗе" сбил пешехода
«Бородатый» Dj OvcharOff приглашает на вечеринку в Твери
Два человека пострадали в ДТП в Калининском районе Тверской области
"Транспорт Верхневолжья" выпускает свои автобусы на маршрут №6 в Твери
В Тверской области машиниста будут судить за хищение дизельного топлива
В Твери отпраздновали 101-ую годовщину со дня образования транспортной полиции
По тверским деревням и сёлам ездят лечебные комплексы на колёсах
В середине рабочей недели три района Твери останутся без света
В Тверской области огранизована "горячая линия" Роспотребнадзора по вопросам питания в школах
Житель Тверской области нашел ключ и проник в квартиру незнакомки
Пьяный мужчина избил полицейского в детском саду Твери, потому что ему не отдавали ребенка
Упаковщик воровал товары со склада интернет-магазина в Тверской области
На вертолете санавиации в Тверь доставили пациентку из Нелидова
На трассе М-10 в Тверской области легковушка съехала в кювет и врезалась в столб
Семь представителей Тверской области попробуют стать «Лидерами России»
Жителю Тверской области отказали в приеме на работу из-за возраста
В Тверской области отремонтируют больше 150 километров автотрасс
Следователи напоминают жителям Тверской области о работе телефонной линии "Ребенок в опасности"
В микрорайон "Южный" в Твери перестали ходить троллейбусы
С банковской карты жителя Тверской области украли пять тысяч рублей
На неосвещенном участке Октябрьского проспекта в Твери сбили пешехода
Суд заблокировал объявление о продаже редкого лемура в Тверской области
В Твери на проспекте Калинина столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В честь Дня защитника Отечества Тверской цирк дарит подарки
Житель Тверской области выпил с незнакомцем и лишился денег
В Твери при столкновении двух автомобилей пострадал пешеход