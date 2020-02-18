Два человека пострадали в ДТП в Калининском районе Тверской области

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:34:10+03:00

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Авария произошла 18 февраля, в 300 м от автодороги Александровка-Орша в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, женщина-водитель, управляя автомобилем "Ниссан Альмера", совершила опрокидывание в кювет на автомобиле.

В результате ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир иномарки. Водитель - без признаков алкогольного опьянения. Угрозы жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU