Два человека пострадали в ДТП в Калининском районе Тверской области
Иномарка опрокинулась в кювет
Иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водительФото: Василий ХОДАРЕВ
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Авария произошла 18 февраля, в 300 м от автодороги Александровка-Орша в Калининском районе Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, женщина-водитель, управляя автомобилем "Ниссан Альмера", совершила опрокидывание в кювет на автомобиле.
В результате ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир иномарки. Водитель - без признаков алкогольного опьянения. Угрозы жизни пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU