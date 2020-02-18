2020-02-18T21:10:00+03:00
Происшествия

В Тверской области машиниста будут судить за хищение дизельного топлива

Мужчина слил с локомотива 600 литров солярки
Ольга ТРОФИМОВА
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Мвшиниста будут судить за кражу дизельного топливаМвшиниста будут судить за кражу дизельного топливаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Обвинительное постановление по уголовному делу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) в отношении 39-летнего машиниста утвердила Тверская межрайонная транспортная прокуратура. Мужчину обвиняют в хищении дизельного топлива.

По версии следствия, в декабре 2019 года, житель Ржева Тверской области, работающий машинистом, слил из топливной системы тепловоза 600 литров дизельного топлива. Солярку мужчина разлил по канистрам и сбросил с локомотива вдоль дорожного полотна в Зубцовском районе Тверской области.

Ущерб ОАО "РЖД" составил более 20 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в мировой суд Тверской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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