В Тверской области машиниста будут судить за хищение дизельного топлива

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:10:00+03:00

Мвшиниста будут судить за кражу дизельного топлива Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Обвинительное постановление по уголовному делу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) в отношении 39-летнего машиниста утвердила Тверская межрайонная транспортная прокуратура. Мужчину обвиняют в хищении дизельного топлива.

По версии следствия, в декабре 2019 года, житель Ржева Тверской области, работающий машинистом, слил из топливной системы тепловоза 600 литров дизельного топлива. Солярку мужчина разлил по канистрам и сбросил с локомотива вдоль дорожного полотна в Зубцовском районе Тверской области.

Ущерб ОАО "РЖД" составил более 20 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в мировой суд Тверской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU