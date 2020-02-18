2020-02-18T17:34:32+03:00
Общество

В Твери отпраздновали 101-ую годовщину со дня образования транспортной полиции

Личному составу и ветеранам линейного отдела полиции вручили почётные грамоты, благодарственные письма и медали
Виктория ТУШКОВА
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ЛО МВД на станции Тверь празднует день создания транспортной полиции. Фото: ЛО МВД РФ на станции Тверь.ЛО МВД на станции Тверь празднует день создания транспортной полиции. Фото: ЛО МВД РФ на станции Тверь.
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Транспортные полицейские Твери отметили свой профессиональный праздник.

Транспортная полиция обеспечивает безопасность пассажиров и сохранность грузов от преступных посягательств. Органы внутренних дел, несущие свою службу на объектах транспорта (железнодорожного, воздушного и водного) отмечают День образования транспортной полиции 18 февраля. Именно в этот день в 1919 году был подписан декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

Сегодня в линейном отделе МВД России на станции Тверь состоялось торжественное мероприятие, посвященное 101-ой годовщине со дня образования транспортной полиции России. По традиции, мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу погибшим при выполнении служебных обязанностей сотрудникам и минутой молчания.

Затем с поздравительной речью к присутствующим обратился начальник ЛО МВД России на станции Тверь полковник полиции Сергей Ломака, поблагодаривший личный состав отдела за добросовестную службу. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов отдела.

В завершение торжественной части личному составу и ветеранам отдела вручили почётные грамоты, благодарственные письма и медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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