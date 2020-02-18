По тверским деревням и сёлам ездят лечебные комплексы на колёсах

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:14:04+03:00

Передвижные лечебные комплексы поступили в Торжокскую и Кимрскую ЦРБ в конце прошлого года. Фото: ПТО

За две недели они объехали семь населенных пунктов Кимрского и Торжокского районов

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В феврале мобильные лечебно-диагностические комплексы должны посетить жителей сёл Заполье, Климово и Большое Петрово Торжокского района, а также Ваулино, Паскино, Медведицкое и Кучино – Кимрского. Планы-графики выездов можно посмотреть на сайте областного Минздрава в разделе «Населению».

Вы спросите: почему такое внимание вышеупомянутым районам? Всё просто — именно в них расположено наибольшее количество отдаленных от райцентров малонаселенных сёл и деревень (до 100 человек) по сравнению с другими территориями Верхневолжья.

Поэтому в конце 2019 года «медкобинеты на колёсах», оснащенные оборудованием для выездных обследований сельских жителей, были приобретены для Торжокской и Кимрской ЦРБ. Сделано это по региональной программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Губернатор Игорь Руденя поручил усилить работу по проведению медобследований и диспансеризации граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU