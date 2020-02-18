«Бородатый» Dj OvcharOff приглашает на вечеринку в Твери

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:46:17+03:00

В мероприятии примет участие «БОРОДАТЫЙ» - Dj OvcharOff. Фото: из архива Dj OvcharOff

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22 февраля в преддверии Дня защитников Отечества в Твери состоится сногсшибательная «Ознакомительная» вечеринка в стиле Cartoon People.

В мероприятии примет участие единственный в Тверской области представитель и резидент всероссийского музыкального лейбла Cartoon People - «БОРОДАТЫЙ» - Dj OvcharOff.

В этот вечер на главном танцполе можно услышать:

Dj KAZA - 22:00-23:00

Dj Maksimnrg - 23:00 - 24:00 DEEP

Dj Maksimnrg - 24:00 - 1:00 POP

Dj OvcharOff 1:00 - 2:00 Cartoon People

Dj OvcharOff 2:00 - 3:00 G House

Dj Maksimnrg - Dj OvcharOff.

Deкорации Lounge, наб. Степана Разина, 20б

Вход на мероприятие: 100 руб, 21+

(Зaпpeщeн вxoд лицaм, не достигшим 21 года, а также лицам внeшнe aгpeccивнoгo типa, нe имeющим oтнoшeниe к клyбнoй кyльтype)

ИСТОЧНИК KP.RU