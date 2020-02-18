«Бородатый» Dj OvcharOff приглашает на вечеринку в Твери
22 февраля в преддверии Дня защитников Отечества в Твери состоится сногсшибательная «Ознакомительная» вечеринка в стиле Cartoon People.
В мероприятии примет участие единственный в Тверской области представитель и резидент всероссийского музыкального лейбла Cartoon People - «БОРОДАТЫЙ» - Dj OvcharOff.
В этот вечер на главном танцполе можно услышать:
Dj KAZA - 22:00-23:00
Dj Maksimnrg - 23:00 - 24:00 DEEP
Dj Maksimnrg - 24:00 - 1:00 POP
Dj OvcharOff 1:00 - 2:00 Cartoon People
Dj OvcharOff 2:00 - 3:00 G House
Dj Maksimnrg - Dj OvcharOff.
Deкорации Lounge, наб. Степана Разина, 20б
Вход на мероприятие: 100 руб, 21+
(Зaпpeщeн вxoд лицaм, не достигшим 21 года, а также лицам внeшнe aгpeccивнoгo типa, нe имeющим oтнoшeниe к клyбнoй кyльтype)
ИСТОЧНИК KP.RU