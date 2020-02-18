2020-02-18T21:46:17+03:00
Звезды

«Бородатый» Dj OvcharOff приглашает на вечеринку в Твери

Пройдет она 22 февраля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В мероприятии примет участие «БОРОДАТЫЙ» - Dj OvcharOff. Фото: из архива Dj OvcharOffВ мероприятии примет участие «БОРОДАТЫЙ» - Dj OvcharOff. Фото: из архива Dj OvcharOff
Изменить размер текста:

22 февраля в преддверии Дня защитников Отечества в Твери состоится сногсшибательная «Ознакомительная» вечеринка в стиле Cartoon People.

В мероприятии примет участие единственный в Тверской области представитель и резидент всероссийского музыкального лейбла Cartoon People - «БОРОДАТЫЙ» - Dj OvcharOff.

В этот вечер на главном танцполе можно услышать:

Dj KAZA - 22:00-23:00

Dj Maksimnrg - 23:00 - 24:00 DEEP

Dj Maksimnrg - 24:00 - 1:00 POP

Dj OvcharOff 1:00 - 2:00 Cartoon People

Dj OvcharOff 2:00 - 3:00 G House

Dj Maksimnrg - Dj OvcharOff.

Deкорации Lounge, наб. Степана Разина, 20б

Вход на мероприятие: 100 руб, 21+

(Зaпpeщeн вxoд лицaм, не достигшим 21 года, а также лицам внeшнe aгpeccивнoгo типa, нe имeющим oтнoшeниe к клyбнoй кyльтype)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В гостях у епископа»: Митрополит Тверской и Кашинский Савва приглашает горожан на встречу
Жителей Твери приглашают в императорские комнаты железнодорожного вокзала Твери
Центрально-Лесной заповедник в Тверской области прошёл проверку на самый чистый воздух
В Твери будут судить водителя, который на "КАМАЗе" сбил пешехода
«Бородатый» Dj OvcharOff приглашает на вечеринку в Твери
Два человека пострадали в ДТП в Калининском районе Тверской области
"Транспорт Верхневолжья" выпускает свои автобусы на маршрут №6 в Твери
В Тверской области машиниста будут судить за хищение дизельного топлива
В Твери отпраздновали 101-ую годовщину со дня образования транспортной полиции
По тверским деревням и сёлам ездят лечебные комплексы на колёсах
В середине рабочей недели три района Твери останутся без света
В Тверской области огранизована "горячая линия" Роспотребнадзора по вопросам питания в школах
Житель Тверской области нашел ключ и проник в квартиру незнакомки
Пьяный мужчина избил полицейского в детском саду Твери, потому что ему не отдавали ребенка
Упаковщик воровал товары со склада интернет-магазина в Тверской области
На вертолете санавиации в Тверь доставили пациентку из Нелидова
На трассе М-10 в Тверской области легковушка съехала в кювет и врезалась в столб
Семь представителей Тверской области попробуют стать «Лидерами России»
Жителю Тверской области отказали в приеме на работу из-за возраста
В Тверской области отремонтируют больше 150 километров автотрасс
Следователи напоминают жителям Тверской области о работе телефонной линии "Ребенок в опасности"
В микрорайон "Южный" в Твери перестали ходить троллейбусы
С банковской карты жителя Тверской области украли пять тысяч рублей
На неосвещенном участке Октябрьского проспекта в Твери сбили пешехода
Суд заблокировал объявление о продаже редкого лемура в Тверской области
В Твери на проспекте Калинина столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В честь Дня защитника Отечества Тверской цирк дарит подарки
Житель Тверской области выпил с незнакомцем и лишился денег
В Твери при столкновении двух автомобилей пострадал пешеход