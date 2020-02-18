В середине рабочей недели три района Твери останутся без света

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:19:17+03:00

Из-за плановых работ на сетях несколько районов Твери частично обесточат Фото: архив "КП"

МУП "Горэлектро" будет проводить плановые работы на сетях

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В Твери во время проведения планово-предупредительных работ по замене аварийных опор и проводов на воздушных линиях электропередачи, электромонтажных работ на трансформаторных подстанциях, установке шкафов учёта и др. в середине рабочей недели несколько районов частично останутся без света.

В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ

19 февраля света не будет с 13:30 до 16:00 по адресу б-р Цанова, д. 6.

С 9:00 до 16:00 по адресам: Волоколамский пр-т 17/1; ул. Тамары Ильиной д. 3 к.1.

20 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам: пр-т Победы д. 24 к.1, 22/15.

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Вагжанова, д. 11; ул. Вокзальная, д. 12/22.

21 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Тамары Ильиной д. 3 к.2, 5; пр-т Победы 24 к.2, 26.

В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ

19 февраля с 9:00 до 15:00 по адресам: ул 2-я Боровая, д. 1-7; Боровой пр-д, д. 6-14; ул. М. Буденного, д. 11-15.

21 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Сухая 26-54, 27-45; ул. Липовая д. 50-78, 25-49а; ул. Поперечная д. 2а, 2б; ул. Красного Октября 69а, 69г; ул. Тракторная 72-98; 3-й Желтиковский пр-д д. 1а, 1б, 2а, 2б; ул. Зеленая д. 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 7; ул. Халтурина д. 127-133, 98-130.

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ

20 февраля с 9:00 до 16:00 по адресам: б-р Затверецкий д. 57-85, 48-58; ул. Новая Слобода д. 1-15, 2-10; пер. 1-й Клубный д. 19-31, 16-28; ул. 2-я Александра Невского д. 55а-67, 56-70; пер. 2-й Клубный д. 1-5, 2-6; Новобежецкий пр-д д. 2-14; ул. Шишкова д. 18-22; пер. Дурмановский д. 11-21, 10-16а; пр-д Новая Слобода д. 11,13, 18-22; ул. Новая Заря д. 48-66, 39-53; пер. Третьяковский д. 12-16; Третьяковский пр-д д. 2-16, 3-13.

ИСТОЧНИК KP.RU