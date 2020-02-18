2020-02-18T16:11:06+03:00
Общество

В Тверской области огранизована "горячая линия" Роспотребнадзора по вопросам питания в школах

Потребителей консультируют по вопросам работы вейдинговых аппаратов
Ольга ТРОФИМОВА
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Потребителей консультируют по вопросам работы аппаратов по выдаче продуктовПотребителей консультируют по вопросам работы аппаратов по выдаче продуктовФото: Татьяна Коркина
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В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области с 17 февраля по 2 марта работает "горячая линия" по вопросам организации питания в школах через автоматы по выдаче продуктов (вейдинговые аппараты).

Все желающие смогут задать вопрос и получить консультацию специалиста по телефону Консультационного центра: (4822) 42-20-63, 32-00-02, либо Управления Роспотребнадзора по Тверской области 34-32-06.

Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней.

Получить консультацию также можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 круглосуточно (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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