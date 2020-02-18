2020-02-18T15:59:40+03:00
Общество

Житель Тверской области нашел ключ и проник в квартиру незнакомки

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В обстоятельствах совершения преступления разбираются следователиВ обстоятельствах совершения преступления разбираются следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица), возбуждено уголовное дело.

Установлено, что вечером, 7 февраля, неизвестный мужчина нашел перед входной дверью дома ключ от замка, открыл дверь и вошел в квартиру, принадлежащую женщине.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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