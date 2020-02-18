Пьяный мужчина избил полицейского в детском саду Твери, потому что ему не отдавали ребенка
Инцидент произошел в детском саду №153 в Твери. 29-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел в сад, чтобы забрать ребенка своей сожительницы.
Видя его состояние, работники дошкольного учреждения ребенка не отдали, а вызвали сотрудников полиции.
По прибытии правоохранителей нарушитель оказал сопротивление и ударил по голове одного из полицейских.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ и назначил наказание с учетом частичного сложения неотбытой части наказания по предыдущему приговору в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 4 месяца.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU