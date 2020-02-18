2020-02-18T15:40:59+03:00
Происшествия

Упаковщик воровал товары со склада интернет-магазина в Тверской области

Ущерб компании составил более 200 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Упаковщик воровал товары со склада интернет-магазинаУпаковщик воровал товары со склада интернет-магазинаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Конаковского района.

- Работая в филиале ООО "Интернет Решения" - магазин "Озон" в должности упаковщика, он дважды совершил кражу принадлежащего организации имущества, а именно: смартфонов, аудио колонки, видеокамеры, а также карты оплаты пользователя PSP с проникновением в закрытую зону, не имея туда доступа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Материальный ущерб предприятия составил более 226 тысяч рублей. Обвиняемый смог частично возместить указанную сумму, остальное похищенное имущество изъято.

Уголовное дело по статье "Кража" рассмотрит Калининский районный суд Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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