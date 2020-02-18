На вертолете санавиации в Тверь доставили пациентку из Нелидова
Женщина направлена в ОКБ
Помощь санавиации потребовалась пациентке из Нелидова Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Во вторник, 18 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке из Нелидовского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В 11:15 утра экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентки.
В 13:55 женщина была доставлена в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU