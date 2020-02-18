На трассе М-10 в Тверской области легковушка съехала в кювет и врезалась в столб
Водитель погиб
Водитель погиб до приезда медиков Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Авария произошла днем, 18 февраля, на 252-м км + 950м от трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
Водитель, управляя автомобилем "Лада Калина", съехал на машине в кювет и врезался в столб. От полученных травм он скончался на месте ДТП до приезда "скорой помощи".
На месте проводились аварийно-спасательные работы ГУ МЧС России по Тверской области.
Госавтоинспекторы не исключают, что причиной аварии мог стать сон за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU