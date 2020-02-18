Семь представителей Тверской области попробуют стать «Лидерами России»

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:02:00+03:00

Всего в 2019 году на участие в конкурсе поступило 233830 заявок. Фото: vk.com/leadersofrussia

Они приглашены в полуфинал конкурса в ЦФО

Изменить размер текста: A A

22 февраля в Москве стартует региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. В него было отобрано 664 участника из 81688 желающих. В числе счастливчиков оказались и семь жителей Тверской области. Об этом сообщило правительство региона.

Имена тверичан, прошедших в полуфинал «Лидеров России» в ЦФО, пока не известны — на сайте конкурса еще нет информации об этом.

Однако известно другое: губернатор Игорь Руденя уверен в том, что представители Тверской области не посрамят честь региона.

- Уверен, представители Тверской области займут достойные места на конкурсе «Лидеры России, – отметил Игорь Руденя на старте проекта.

Добавим, что в прошлом декабре один из полуфиналистов конкурса «Лидеры России» 2018 года - Максим Голик - был назначен исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Тверской области.

Конкурс «Лидеры России», в котором участвуют перспективные и успешные управленцы и бизнесмены, реализуется НКО «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU