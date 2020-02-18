Семь представителей Тверской области попробуют стать «Лидерами России»
22 февраля в Москве стартует региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. В него было отобрано 664 участника из 81688 желающих. В числе счастливчиков оказались и семь жителей Тверской области. Об этом сообщило правительство региона.
Имена тверичан, прошедших в полуфинал «Лидеров России» в ЦФО, пока не известны — на сайте конкурса еще нет информации об этом.
Однако известно другое: губернатор Игорь Руденя уверен в том, что представители Тверской области не посрамят честь региона.
- Уверен, представители Тверской области займут достойные места на конкурсе «Лидеры России, – отметил Игорь Руденя на старте проекта.
Добавим, что в прошлом декабре один из полуфиналистов конкурса «Лидеры России» 2018 года - Максим Голик - был назначен исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Тверской области.
Конкурс «Лидеры России», в котором участвуют перспективные и успешные управленцы и бизнесмены, реализуется НКО «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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