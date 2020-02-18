Жителю Тверской области отказали в приеме на работу из-за возраста

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:25:47+03:00

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Житель Вышнего Волочка Тверской области Центром занятости был направлен для трудоустройства на свободное рабочее место по профессии водитель автомобиля в ООО "Вышневолоцкий промстройбетон".

Однако, в приеме на работу соискателю отказали по причине того, что он не подходит по возрасту, что является нарушением Трудового кодекса Российской Федерации.

По выявленному нарушению Вышневолоцким межрайонным прокурором возбуждены дела об административном правонарушении в отношении директора общества и юридического лица. Виновным вынесено предупреждение. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU