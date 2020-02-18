2020-02-18T15:25:47+03:00
Общество

Жителю Тверской области отказали в приеме на работу из-за возраста

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину не взяли на работу из-за возрастаМужчину не взяли на работу из-за возрастаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Вышнего Волочка Тверской области Центром занятости был направлен для трудоустройства на свободное рабочее место по профессии водитель автомобиля в ООО "Вышневолоцкий промстройбетон".

Однако, в приеме на работу соискателю отказали по причине того, что он не подходит по возрасту, что является нарушением Трудового кодекса Российской Федерации.

По выявленному нарушению Вышневолоцким межрайонным прокурором возбуждены дела об административном правонарушении в отношении директора общества и юридического лица. Виновным вынесено предупреждение. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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