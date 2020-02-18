В Тверской области отремонтируют больше 150 километров автотрасс

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:58:16+03:00

В прошлом году в Тверской области отремонтировали 104 километра региональных дорог. Фото: ПТО

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В прошлом году в регионе по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прошли ремонты на 104 километрах областных автодорог. В 2020-м запланировано отремонтировать в 1,5 раза больше — 153 километра. При этом в Твери должны привести в порядок более 61,5 километров уличных дорог.

- В рамках национального проекта в ближайшие годы мы планируем привести в нормативное состояние ключевые региональные дороги, - отметил губернатор Игорь Руденя. - Это социально значимые направления, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов. Еще одно важное направление работы – обеспечение безопасности на дорогах.

Всего в рамках нацпроекта в Верхневолжье за шесть лет запланировано отремонтировать 1244 километра автодорог регионального значения и 262 километра трасс Твери.

В 2019-м, в первый год реализации нацпроекта ремонты шли на следующих автодорогах: Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Осташков - Селижарово - Ржев, Торжок - Осташков и Красномайский - Фирово.

ИСТОЧНИК KP.RU