2020-02-18T14:02:37+03:00
Общество

Следователи напоминают жителям Тверской области о работе телефонной линии "Ребенок в опасности"

По телефону можно сообщить о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей
Ольга ТРОФИМОВА
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Позвонив по телефону, можно сообщить о престплениях против детейПозвонив по телефону, можно сообщить о престплениях против детейФото: Татьяна Коркина
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В следственном управлении по Тверской области организована работа телефонной линии "Ребенок в опасности".

Линия работает круглосуточно. На обращения граждан, касающихся совершения или планирования преступлений в отношении детей, сотрудники следственного управления реагируют незамедлительно. Позвонить на линию могут дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении, по телефону: 8(4822) 65-63-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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