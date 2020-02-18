Следователи напоминают жителям Тверской области о работе телефонной линии "Ребенок в опасности"

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:02:37+03:00

Позвонив по телефону, можно сообщить о престплениях против детей Фото: Татьяна Коркина

По телефону можно сообщить о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей

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В следственном управлении по Тверской области организована работа телефонной линии "Ребенок в опасности".

Линия работает круглосуточно. На обращения граждан, касающихся совершения или планирования преступлений в отношении детей, сотрудники следственного управления реагируют незамедлительно. Позвонить на линию могут дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении, по телефону: 8(4822) 65-63-42.

ИСТОЧНИК KP.RU