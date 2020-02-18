В микрорайон "Южный" в Твери перестали ходить троллейбусы

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:30:59+03:00

Движение троллейбусов ограничили до кольца в "Южном" Фото: администрация Твери

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В Твери троллейбусные маршруты сократили до кольца на Октябрьском проспекте в микрорайоне "Южный".

По информации "КП-Тверь", это произошло из-за долгов МУП "ПАТП-1". Обесточенными остались линии на улицах Левитана и Можайского.

Вместе с линией от электроэнергии отключены и административные здания МУПа. Когда движение будет возобновлено, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU