В микрорайон "Южный" в Твери перестали ходить троллейбусы
Электротранспорт обесточен за долги
Движение троллейбусов ограничили до кольца в "Южном" Фото: администрация Твери
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В Твери троллейбусные маршруты сократили до кольца на Октябрьском проспекте в микрорайоне "Южный".
По информации "КП-Тверь", это произошло из-за долгов МУП "ПАТП-1". Обесточенными остались линии на улицах Левитана и Можайского.
Вместе с линией от электроэнергии отключены и административные здания МУПа. Когда движение будет возобновлено, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU