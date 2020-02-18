С банковской карты жителя Тверской области украли пять тысяч рублей
Мужчина потерял телефон, этим и воспользовался злоумышленник
Злоумышленница перевела деньги на свой счет через "Мобильный банк"Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты пропали 5 000 рублей.
Под подорение правоохранителей в совершении преступления попала 31-летняя жительница Твери.
Выяснилось, что накануне женщина нашла на улице телефон с подключенной услугой "Мобильный банк", о находке сообщать не стала и перевела деньги на свой счет.
За кражу злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU