С банковской карты жителя Тверской области украли пять тысяч рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:11:47+03:00

Злоумышленница перевела деньги на свой счет через "Мобильный банк" Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мужчина потерял телефон, этим и воспользовался злоумышленник

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты пропали 5 000 рублей.

Под подорение правоохранителей в совершении преступления попала 31-летняя жительница Твери.

Выяснилось, что накануне женщина нашла на улице телефон с подключенной услугой "Мобильный банк", о находке сообщать не стала и перевела деньги на свой счет.

За кражу злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU