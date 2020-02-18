На неосвещенном участке Октябрьского проспекта в Твери сбили пешехода
С травмами его доставили в больницу
В Твери сбили пешехода на темной дорогеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла рано утром, 18 февраля, в районе дома №26 на Октябрьском проспекте, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что на неосвещенном участке мужчина-пешеход, одетый в темную одежду, перебегал дорогу и попал под автомобиль марки "Субару".
Пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU