На неосвещенном участке Октябрьского проспекта в Твери сбили пешехода

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:58:15+03:00

В Твери сбили пешехода на темной дороге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С травмами его доставили в больницу

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Авария произошла рано утром, 18 февраля, в районе дома №26 на Октябрьском проспекте, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что на неосвещенном участке мужчина-пешеход, одетый в темную одежду, перебегал дорогу и попал под автомобиль марки "Субару".

Пострадавший получил травмы. Его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU