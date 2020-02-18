Суд заблокировал объявление о продаже редкого лемура в Тверской области
Прокуратурой в сети Интернет выявлены факты размещения информации о продаже редкого животного, занесённого в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы (лемура лори).
Информация на сайте находилась в свобдном доступе для пользователей сети, регистрация не требовалась.
- Законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, - отметили в прокуратуре Тверской области.
Суд удовлетворил иск прокурора Пеновского района и признал информацию запрещенной к распространению на территории РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU