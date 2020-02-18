2020-02-18T12:19:56+03:00
Общество

Суд заблокировал объявление о продаже редкого лемура в Тверской области

Животное занесено в Красную книгу РФ
Ольга ТРОФИМОВА
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Судом информация признана запрещенной Фото: архив "КП"Судом информация признана запрещенной Фото: архив "КП"
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Прокуратурой в сети Интернет выявлены факты размещения информации о продаже редкого животного, занесённого в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы (лемура лори).

Информация на сайте находилась в свобдном доступе для пользователей сети, регистрация не требовалась.

- Законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, - отметили в прокуратуре Тверской области.

Суд удовлетворил иск прокурора Пеновского района и признал информацию запрещенной к распространению на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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