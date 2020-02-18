В Твери на проспекте Калинина столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
На дороге собирается пробка
ДТП на проспекте Калинина, собирается пробкаФото: Алёна ЗИНЧЕНКО
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Авария произошла утром, 18 февраля, на проспекте Калинина, в Твери.
По словам очевидцев на проспекте, напротив ТРЦ "Рубин", столкнулись два автомобиля. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, медики.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Подробности аварии уточняются.
На проспекте в обе стороны собирается пробка.
ДТП на проспекте КалининаФото: Алёна ЗИНЧЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU