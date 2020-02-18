В честь Дня защитника Отечества Тверской цирк дарит подарки

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:30:05+03:00

При покупке трёх билетов на праздничные даты третий билет бесплатно!

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В честь прекрасного праздника, Дня защитника Отечества, Тверской цирк дарит подарки любимым зрителям!

Только на два представления 22 и 23 февраля действует акция: при покупке трёх билетов третий билет бесплатно!

Воспользоваться акцией можно с 17 по 23 февраля, купив билеты в кассе цирка.

- Друзья, спешите забрать свой бесплатный билет! - обращаются ко всем сотрудники Тверского цирка.

Все подробности можно уточнить по телефону 8 (4822) 32-14-29.

ИСТОЧНИК KP.RU