В честь Дня защитника Отечества Тверской цирк дарит подарки
При покупке трёх билетов на праздничные даты третий билет бесплатно!
Тверской цирк дарит подарки любимым зрителям! Фото: предоставлено Тверским цирком
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В честь прекрасного праздника, Дня защитника Отечества, Тверской цирк дарит подарки любимым зрителям!
Только на два представления 22 и 23 февраля действует акция: при покупке трёх билетов третий билет бесплатно!
Воспользоваться акцией можно с 17 по 23 февраля, купив билеты в кассе цирка.
- Друзья, спешите забрать свой бесплатный билет! - обращаются ко всем сотрудники Тверского цирка.
Все подробности можно уточнить по телефону 8 (4822) 32-14-29.
ИСТОЧНИК KP.RU