Житель Тверской области выпил с незнакомцем и лишился денег
Злоумышленник задержан
Полицейские задержали подозреваемогоФото: Василий ХОДАРЕВ
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С заявлением о краже в полицию обратился 48-летний житель города Торопец. Мужчина сообщил, что выпивал с незнакомцем у себя дома. Пока хозяин не видел, гость украл деньги из кармана его куртки и скрылся.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 36-летний местный житель.
Фигуранта задержали и доставили в полицию. Там он признался в содеяннм и вернул часть денег.
За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU