Житель Тверской области выпил с незнакомцем и лишился денег

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:04:14+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратился 48-летний житель города Торопец. Мужчина сообщил, что выпивал с незнакомцем у себя дома. Пока хозяин не видел, гость украл деньги из кармана его куртки и скрылся.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 36-летний местный житель.

Фигуранта задержали и доставили в полицию. Там он признался в содеяннм и вернул часть денег.

За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU