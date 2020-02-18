В Твери при столкновении двух автомобилей пострадал пешеход

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:19:54+03:00

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Авария случилась утром, 18 февраля, в районе дома №70 по улице Склизкова, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что в результате столкновения двух автомобилей - "ВАЗ 2107" и "Форд" - пострадала женщина-пешеход, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. "ВАЗ" остановился, чтобы ее пропустить, когда в него сзади въехал "Форд".

Угрозы жизни пострадавшей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU