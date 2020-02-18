В Твери при столкновении двух автомобилей пострадал пешеход
ДТП произошло на улице Склизкова
Пешеход пострадал в результате ДТП в ТвериФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария случилась утром, 18 февраля, в районе дома №70 по улице Склизкова, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что в результате столкновения двух автомобилей - "ВАЗ 2107" и "Форд" - пострадала женщина-пешеход, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. "ВАЗ" остановился, чтобы ее пропустить, когда в него сзади въехал "Форд".
Угрозы жизни пострадавшей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU