В Тверской области легковушка опрокинулась в кювет
Есть пострадавший
В Тверской области легковушка опрокинулась в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 18 февраля на 15-м км автодороги "Тверь - Починок". Информация о случившемся поступила в ГУ МЧС России по Тверской области.
На место ДТП убыли: отделение пожарно-спасательной части №14, оперативная группа Удомельского ГО, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
По прибытии установлено, что легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Есть пострадавший.
- На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы, - сообщили в ведомстве.
Подростности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU