18 Февр. 2020 2020-02-18T09:11:40+03:00

В Тверской области легковушка опрокинулась в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла 18 февраля на 15-м км автодороги "Тверь - Починок". Информация о случившемся поступила в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место ДТП убыли: отделение пожарно-спасательной части №14, оперативная группа Удомельского ГО, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии установлено, что легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Есть пострадавший.

- На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы, - сообщили в ведомстве.

Подростности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU