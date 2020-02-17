2020-02-17T21:43:42+03:00
Общество

Жителям Тверской области рассказали о преимуществах электронных трудовых книжек

Сведения о трудовой деятельности граждан ведутся в электронном виде с 2020 года
Виктория ТУШКОВА
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Электронная трудовая книжка - полный аналог привычной бумажной, но удобнее.Электронная трудовая книжка - полный аналог привычной бумажной, но удобнее.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Тверском отделении Пенсионного фонда рассказали о плюсах электронных трудовых книжек, в которых с 2020 года учитываются сведения о приёмах на работу, переводах и увольнениях.

Фактически электронная трудовая книжка - полный аналог привычной бумажной, но имеет ряд преимуществ.

Первое - безопасность и сохранность данных. Сведения хранятся в системе ПФР.

Второе - оперативный доступ. Получить информацию из своей трудовой книжки можно через личный кабинет на сайте госуслуг или Пенсионного фонда. Сведения можно отправить по месту требования в электронном виде, причём, без заверения.

Получить данные можно и в бумажном варианте можно распечатав их из личного кабинета, а также у работодателя по последнему месту работы, в любом территориальном органе ПФР или МФЦ.

- Переход к новому формату трудовой книжки добровольный. Гражданам до 31 декабря 2020 года необходимо подать письменное заявление своему работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии, - отмечают в Тверском отделении ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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