Конкурс исполнителей народной песни "Звонче соловья!" пройдет в Твери

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:51:48+03:00

Коллективы Твери и Тверской области приглашают к участию в конкурсе народной песни Фото: администрация Твери

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22 февраля В ДК поселка Литвинки состоится ежегодный конкурс исполнителей народной песни "Звонче соловья!".

В мероприятии примут участие народные коллективы Твери и Тверской области, которые исполнят перед жюри знакомые и неизвестные народные песни.

Победителей выберут в номинациях: хоры, ансамбли, дуэты, трио, сольное исполнение. Подать заявку можно на сайте МБУ "Дворец культуры поселка Литвинки".

ИСТОЧНИК KP.RU