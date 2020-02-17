Конкурс исполнителей народной песни "Звонче соловья!" пройдет в Твери
Открыт прием заявок
Коллективы Твери и Тверской области приглашают к участию в конкурсе народной песни Фото: администрация Твери
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22 февраля В ДК поселка Литвинки состоится ежегодный конкурс исполнителей народной песни "Звонче соловья!".
В мероприятии примут участие народные коллективы Твери и Тверской области, которые исполнят перед жюри знакомые и неизвестные народные песни.
Победителей выберут в номинациях: хоры, ансамбли, дуэты, трио, сольное исполнение. Подать заявку можно на сайте МБУ "Дворец культуры поселка Литвинки".
ИСТОЧНИК KP.RU