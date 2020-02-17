2020-02-17T20:41:15+03:00
Общество

В Твери на время празднования 23 февраля и 8 марта перекроют несколько улиц и Театральную площадь

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты
Ольга ТРОФИМОВА
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На время праздничных мероприятий в Твери перекроют Театральную площадь и несколько улицНа время праздничных мероприятий в Твери перекроют Театральную площадь и несколько улицФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, на несколько дней ограничат движение транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Так, на Театральной площади запретят движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятия, с 23:00 вечера 20 февраля до 20:00 вечера 21 февраля.

С 9:30 до 11:30 утра 23 февраля перекрыты будут:

- улица Советская (на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева);

- улица Салтыкова-Щедрина (от улицы Советской до улицы Крылова).

С 18:30 до 20:30 вечера 23 февраля движение также ограничат:

- по улице Софьи Перовской, у обелиска Победы (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской);

- на набережной реки Тьмаки (от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);

- на Краснофлотской набережной (от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова).

По случаю праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню, движение и парковку транспорта ограничат на Театральной площади с 23:00 вечера 5 марта до 20:00 вечера 6 марта.

Автовладельцев и владельцев транспортных предприятий просят заранее планировать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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