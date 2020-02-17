23 февраля в Доме поэзии Андрея Дементьева Твери пройдет музыкально-поэтический вечер
23 февраля, в День защитника Отечества, в камерном зале Доме поэзии Андрея Дементьева Твери пройдет праздничный концерт «Наши бессмертные песни и стихи».
Это будет музыкально-поэтический вечер. Перед гостями выступят: певец Евгений Окунев и актер Тверского академического театра драмы Геннадий Бабинов.
- Я спою для вас легендарные военные песни, а Геннадий Бабинов прочтёт любимые фронтовые стихи, - приглашает всех Евгений Окунев.
ул. Андрея Дементьева, д. 18/20.
Сбор гостей 23 февраля с 13:30, начало концерта в 14:00.
Билеты - в кассе Дома поэзии.
Справки по тел. (4822) 777-838, 777-839.
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