23 февраля в Доме поэзии Андрея Дементьева Твери пройдет музыкально-поэтический вечер

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:13:37+03:00

Перед гостями выступят певец Евгений Окунев и актер Геннадий Бабинов

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23 февраля, в День защитника Отечества, в камерном зале Доме поэзии Андрея Дементьева Твери пройдет праздничный концерт «Наши бессмертные песни и стихи».

Это будет музыкально-поэтический вечер. Перед гостями выступят: певец Евгений Окунев и актер Тверского академического театра драмы Геннадий Бабинов.

- Я спою для вас легендарные военные песни, а Геннадий Бабинов прочтёт любимые фронтовые стихи, - приглашает всех Евгений Окунев.

ул. Андрея Дементьева, д. 18/20.

Сбор гостей 23 февраля с 13:30, начало концерта в 14:00.

Билеты - в кассе Дома поэзии.

Справки по тел. (4822) 777-838, 777-839.

ИСТОЧНИК KP.RU