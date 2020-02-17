2020-02-17T20:23:18+03:00
Общество

Сильный ветер и тепло ожидаются во вторник в Тверской области

Жителей предупреждают о непогоде
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области ждет совсем не февральская неделяЖителей Тверской области ждет совсем не февральская неделяФото: Кирилл ПЕНКИН
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Тверской гидрометцентр вечером, 17 февраля, предупредил жителей и гостей Верхневлжья о сильном ветре.

По сообщению синоптиков, вечером 17 февраля и ночью 18 февраля на территории Тверской области ожидается юго-западный ветер порывами до 13 м/с.

В течение дня во вторник благоприятных изменений не предвидится - по-прежнему будет дуть сильный ветер, а днем водух прогреется до аномальных для февраля +6 градусов.

К середине недели ночью возможен легкий "минус", но ветер стихнет совсем немного до 7-12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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