Сильный ветер и тепло ожидаются во вторник в Тверской области
Жителей предупреждают о непогоде
Жителей Тверской области ждет совсем не февральская неделяФото: Кирилл ПЕНКИН
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Тверской гидрометцентр вечером, 17 февраля, предупредил жителей и гостей Верхневлжья о сильном ветре.
По сообщению синоптиков, вечером 17 февраля и ночью 18 февраля на территории Тверской области ожидается юго-западный ветер порывами до 13 м/с.
В течение дня во вторник благоприятных изменений не предвидится - по-прежнему будет дуть сильный ветер, а днем водух прогреется до аномальных для февраля +6 градусов.
К середине недели ночью возможен легкий "минус", но ветер стихнет совсем немного до 7-12 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU