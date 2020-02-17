2020-02-17T17:54:36+03:00
Общество

В Твери на обучение водителей для новых автобусов отвели до трёх месяцев

Готовить шоферов начали в Тверском центре Росавтодора
Александр ЖМУЛИН
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На 42 маршрутах уже курсируют новые автобусы. Фото: ПТОНа 42 маршрутах уже курсируют новые автобусы. Фото: ПТО
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Тверь и Калининский район постепенно, не без пробуксовки, переходит на новую модель пассажирских перевозок. Новым синим автобусам требуются квалифицированные водители. Пока их, видимо, недостаточно. Поможет решить вопрос Тверской центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Росавтодора «Государственный учебный комбинат на Дурмановском».

Как сообщает областное правительство, там начали готовить водителей категории D для работы на новых пассажирских автобусах Твери и Калининского района.

Комбинат располагает всем необходимым для обучения шофёров. Оттачивать навыки вождения там сначала будут в тренажерном зале. На этом этапе успехи учеников оценит электронный экзаменатор. Затем их ждёт закрытый полигон и настоящий автобус. Обязательна стажировка на реальных маршрутах.

Интересно, что в процессе подготовки отдельная часть уделена культуре общения водителя с пассажирами.

Допускаться к обучению будут только люди не младше 21 года. Срок обучения - до 3 месяцев.

По вопросам функционирования новых пассажирских автобусов можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-350-00-99. Информация о работе новой системы перевозок также размещена на сайте «Транспорт Верхневолжья» – tvercard.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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