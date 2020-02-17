2020-02-17T17:58:13+03:00
Общество

На водоёмах Тверской области с начала зимы произошло уже шесть трагических случаев

Любители подлёдного лова и лихачи на снегоходах рискуют своими жизнями
Виктория ТУШКОВА
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Подлёдной рыбалкой можно заниматься только в крепкий мороз!Подлёдной рыбалкой можно заниматься только в крепкий мороз!Фото: Сергей КУРОЧКИН
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В нынешнюю тёплую зиму лёд на водоёмах Тверской области безопасным так и не стал. Однако это не пугает некоторых любителей подлёдной рыбалки, которые смело выходят на хрупкий лёд, а иногда и выезжают на него на снегоходах.

Такое пренебрежение правилами безопасности может завершиться трагически. На озере Великое в Калининском районе провалился под лёд и утонул вместе с мотобуксировщиком мужчина. И случай этот за зиму не единственный.

- С начала образования ледяной корки на водоёмах в Тверской области зафиксировано уже 6 трагических случаев, которые произошли в Бологовском, Весьегонском, Калязинском, Кашинском, Осташковском и Торопецком районах, - сообщил руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков.

Серьёзное и долгое понижение температуры уже вряд ли случится. Поэтому с каждым днём лёд на реках и озёрах будет становиться все тоньше и опаснее. Инспекторы ГИМС призывают не рисковать собственной жизнью, здоровьем и жизнями своих близких, особенно детей. Без необходимости лучше вообще не выходить на лёд. Выезжать на лёд на любых транспортных средствах категорически запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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