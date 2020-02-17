За хранение растительного наркотика мужчина из Тверской области наказан обязательными работами

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:37:15+03:00

Он сорвал и засушил дикорастущий запрещеный куст

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Житель Селижаровского района признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства растительного происхождения.

Установлено, что 33-летий мужчина сорвал в лесу недалеко от деревни Березуг дикорастущее наркосодержащее растение, высушил его, измельчил и собирался использовать в личных целях.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU