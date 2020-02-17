Жительница Тверской области пожаловалась в прокуратуру на молчание администрации
Жительница Пеновского района обратилась в местную администрацию по вопросу прочистки водопропускной трубы на улице Красноармейской в поселке Пено. Выждав положенный для рассмотрения обращения срок и не получив ответа от администрации, гражданка обратилась в прокуратуру.
Надзорным органом была проведена проверка. По ее результатам в отношении заместителя Главы Пеновского района возбуждено дело об административном правонарушении. За несвоевременное рассмотрение обращения должностное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей.
Нарушения устранены, ответ заявителю направлен.
Вопрос прочистки водопропускной трубы находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU