2020-02-17T15:48:55+03:00
Общество

Жительница Тверской области пожаловалась в прокуратуру на молчание администрации

Власти не рассмотрели в срок обращение женщины
Ольга ТРОФИМОВА
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Должностное лицо оштрафовано Фото: архив "КП"Должностное лицо оштрафовано Фото: архив "КП"
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Жительница Пеновского района обратилась в местную администрацию по вопросу прочистки водопропускной трубы на улице Красноармейской в поселке Пено. Выждав положенный для рассмотрения обращения срок и не получив ответа от администрации, гражданка обратилась в прокуратуру.

Надзорным органом была проведена проверка. По ее результатам в отношении заместителя Главы Пеновского района возбуждено дело об административном правонарушении. За несвоевременное рассмотрение обращения должностное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей.

Нарушения устранены, ответ заявителю направлен.

Вопрос прочистки водопропускной трубы находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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