Жительница Твери расплатилась с долгами, чтобы выехать за границу

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:26:01+03:00

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Жительница Тверской области задолжала по кредиту около 300 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении неплательщицы было возбужено в Центральном районном отделе судебных приставов г.Твери регионального УФСС.

Зная о задолженности, 43-летняя гражданка с выплатами не торопилась. В результате приставами были арестованы ее банковские счета, наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и временно ограничен выезд из Российской Федерации.

- При повторной встрече судебного пристава с должницей в отделе судебных приставов задолженность была оплачена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Вместе с тем, женщине пришлось оплатить исполнительский сбор за невыполнение решения суда в срок в размере более 40 тысяч рублей. На быстроту оплаты повлияло желание приобретения туристической путевки.

ИСТОЧНИК KP.RU