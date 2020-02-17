Тверской коллектив ирландского танца «Степполтон» вернулся с фестиваля «Энергия Севера» победителем

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:10:02+03:00

Коллектив привез с фестиваля три высоких награды. Фото: из архива Екатерины Шидловской

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На днях в Петрозаводске завершился III Межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Энергия Севера», который стал одним из самых заметных событий не только в Карелии, но и в России.

По итогам конкурса, коллектив ирландского танца «Степполтон» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» стал обладателем сразу трех высоких наград – Диплома лауреата I степени в номинации «Народный танец» (форма – ансамбль), Диплома Лауреата I степени в номинации «Народный танец» (форма – соло) и специального приза «Симпатия жюри»!

Завоевать награды было непросто: в фестивале приняло участие более 50 детских и молодежных хореографических коллективов со всей России. В номинациях (классический и народный танец, хореография, эстрадный танец и танцевальное шоу, а также уличный и детский танец) соревновалось более 1000 участников от 5 до 30 лет.

Коллективу ирландского танца «Степполтон» «настоящим сценическим драйвом и многожанровым развитием детей, которые не только танцуют, но и играют на скрипках» удалось покорить сердца не только жюри, но и зрителей.

Жюри восхитило, что дети и танцуют... Фото: из архива Екатерины Шидловской

... и играют на музыкальных инструментах. Фото: из архива Екатерины Шидловской

Заслуженная награда. Фото: из архива Екатерины Шидловской

ИСТОЧНИК KP.RU