2020-02-17T14:36:55+03:00
Общество

В Твери дети дошкольного возраста стали чаще болеть ОРВИ

В целом по городу эпидпорог заболеваемости не превышен
Ольга ТРОФИМОВА
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Эпидпорог заболеваемости превышен среди детей 3-6 летЭпидпорог заболеваемости превышен среди детей 3-6 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости населения ОРВИ и гриппом среди населения региона.

По данным ведомства, уровень заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных путей за прошедшую календарную неделю остался на уровне предыдущей недели, недельный расчетный эпидемический порог не превышен.

В целом по Твери показатели в норме, однако есть незначительнее превышение в возрастной группе детей от 3до 6 лет. Цифра выросла на 8%.

Зарегистрированы единичные случаи заражения вирусами гриппа А и В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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