В Твери дети дошкольного возраста стали чаще болеть ОРВИ
В целом по городу эпидпорог заболеваемости не превышен
Эпидпорог заболеваемости превышен среди детей 3-6 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости населения ОРВИ и гриппом среди населения региона.
По данным ведомства, уровень заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных путей за прошедшую календарную неделю остался на уровне предыдущей недели, недельный расчетный эпидемический порог не превышен.
В целом по Твери показатели в норме, однако есть незначительнее превышение в возрастной группе детей от 3до 6 лет. Цифра выросла на 8%.
Зарегистрированы единичные случаи заражения вирусами гриппа А и В.
ИСТОЧНИК KP.RU