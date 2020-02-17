В Твери дети дошкольного возраста стали чаще болеть ОРВИ

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:36:55+03:00

В целом по городу эпидпорог заболеваемости не превышен

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг заболеваемости населения ОРВИ и гриппом среди населения региона.

По данным ведомства, уровень заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных путей за прошедшую календарную неделю остался на уровне предыдущей недели, недельный расчетный эпидемический порог не превышен.

В целом по Твери показатели в норме, однако есть незначительнее превышение в возрастной группе детей от 3до 6 лет. Цифра выросла на 8%.

Зарегистрированы единичные случаи заражения вирусами гриппа А и В.

ИСТОЧНИК KP.RU