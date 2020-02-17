Госавтоинспекторы Тверской области продолжают проверки автобусов

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:29:36+03:00

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В Тверской области госавтоинспекторы продолжают проведение мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок. В частности, сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

В период с 7 по 13 февраля на территории региона проверено 74 автобуса, выявлено 12 нарушений Правил дорожного движения.

- Всего, с начала 2020 года, проведено 44 мероприятия по контролю за организацией пассажирских перевозок, - сообщает ведомство.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU