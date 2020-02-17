В СНТ под Тверью из дома дачника украли электропроводку и велосипед
В дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 59-летний житель города Твери. Мужчина рассказал, что из хозпостройки на его дачном участке в СНТ "Энергетик" неизвестный похитил электропроводку и велосипед.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска установлено, что к краже причастен ранее судимый 35-летний житель Калининского района. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания, в полиции он сознался в содеянном.
За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU