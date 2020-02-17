В СНТ под Тверью из дома дачника украли электропроводку и велосипед

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:20:55+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 59-летний житель города Твери. Мужчина рассказал, что из хозпостройки на его дачном участке в СНТ "Энергетик" неизвестный похитил электропроводку и велосипед.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска установлено, что к краже причастен ранее судимый 35-летний житель Калининского района. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания, в полиции он сознался в содеянном.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU