В Твери легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:55:51+03:00

ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 17 февраля, около дома №43 на Волоколамском проспекте в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на спуске с Южного моста легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в столб.

В результате ДТП пострадал 36-летний мужчина-водитель. С травмами и ранами головы его доставили в горбольницу №4. На момент аварии он ехал без пассажиров и не был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU