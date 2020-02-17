В Твери легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
Пострадал водитель
ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 17 февраля, около дома №43 на Волоколамском проспекте в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на спуске с Южного моста легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в столб.
В результате ДТП пострадал 36-летний мужчина-водитель. С травмами и ранами головы его доставили в горбольницу №4. На момент аварии он ехал без пассажиров и не был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU