Из Нелидова в Тверь на вертолете доставлен мужчина

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:44:40+03:00

Пациента доставили в Тверь из Нелидово Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пациент направлен на лечение в ОКБ

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В воскресенье, 16 февраля, для оказания неотложной помощи мужчине-пациенту из Нелидовской ЦРБ потребовлась помощь санавиации Тверской области.

В 19:44 вечера экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа для транспортировки пациента.

Спустя несколько часов, в 23:54 мужчину доставили в Тверь и передали на лечение медикам Областной клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU