2020-02-16T23:19:21+03:00
Конкурсы и тесты

В Твери завершается прием заявок на конкурс "Наш папа самый лучший!"

Вечером 17 февраля начнется голосование
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Расскажите о вашем самом лучшем папе накануне 23 февраля!Расскажите о вашем самом лучшем папе накануне 23 февраля!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С 17 февраля на сайте kp.ru начнется голосование за самого лучшего папу Тверской области.

Для этого до 17 февраля (включительно) мы ждем фотографии пап-участников. И в первую очередь обращается к девушкам и женщинам:

- Может быть, он лучше всех строит бани или печи для бань, закручивает болты, а может, готовит самый вкусный борщ или вышивает золотом. Расскажите о вашем самом лучшем - строгом, требовательном, веселом, красивом, самом понимающем - папе и пришлите его фото. Можно за работой. Письма ждем по адресу: itaraa@yandex.ru , с пометкой - "О папе".

Фото и небольшие рассказы мы опубликуем на сайте kp.ru 17 февраля. Голосование завершится 23 февраля. Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество голосов.

Конечно, будут и подарки! За 1, 2 и 3 места:

1-е место - банный набор плюс сертификат на парение (воспользоваться им можно будет на фестивале «Легкий пар-2020», который пройдет 30-31 мая на базе отдыха «Кава»).

2-е место - банный набор и профессиональный веник.

3-е место - банный набор.

Фото и небольшие рассказы мы опубликуем на сайте kp.ru Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото и небольшие рассказы мы опубликуем на сайте kp.ruФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери завершается прием заявок на конкурс "Наш папа самый лучший!"
Тверское «Динамо» одержало победу в матче с воронежским «Бураном»
Гастроли «Русского балета» в Твери завершились дождем из лепестков роз
Ботанический сад Твери приглашает на мастер-класс «Тайны гербария»
20-летний житель Подмосковья выпил с 44-летней подругой в Тверской области, а потом обокрал её
"Завораживает абсолютно": В тверском Театре кукол состоялась премьера спектакля "Дары волхвов"
Пожарные Твери вынесли из горящей квартиры мужчину
Матч тверского «Динамо» и воронежского «Бурана» начнется с музыки «Ундервуда»
30-летний безработный угнал в Тверской области мотоцикл «Хонда»
Вечер молодой поэтессы Маргариты Годустовой пройдет в Твери в рамках проекта "Осторожно: поэзия!"
Привлечение санитарной авиации потребовалось для транспортировки в Тверь пациентки
Зрители «Сказок про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗе смогут помочь бездомным животным
В воскресенье и понедельник в Твери порывы ветра будут сбивать с ног
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись легковушка и грузовик
Литературный концерт по "Голубой книге" Михаила Зощенко пройдет в Твери
Снег растаял, ранее судимые отправились по домам и дачам Тверской области за инструментом
При столкновении двух авто в Твери пострадал человек
Неделя тверской книги раскроет "таинства Высочайшего быта"
День православной молодежи в Твери пройдет с копьем и щитом
Трех уроженцев страны СНГ задержали в Твери по подозрению в сбыте наркотиков
В Тверской области проходят мероприятия в память вывода войск из Афганистана
Роковые питерские барышни из группы "Ива Нова" привезут в Тверь этно-экстрим
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
СК Тверской области начал проверку по факту непристойных предложений в соцсетях несовершеннолетним девушкам
В Твери в этом году отремонтируют гораздо больше дорог, чем в 2019-м
В дома жителей Заволжского района Твери вернулось электричество
Миллион на туробъект: В Тверской области объявили конкурс для бизнесменов
В Фировском районе Тверской области утонул мужчина
Девушки Твери перед 23 февраля разошлют открытки солдатам-срочникам