В Твери завершается прием заявок на конкурс "Наш папа самый лучший!"

16 Февр. 2020 2020-02-16T23:19:21+03:00

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С 17 февраля на сайте kp.ru начнется голосование за самого лучшего папу Тверской области.

Для этого до 17 февраля (включительно) мы ждем фотографии пап-участников. И в первую очередь обращается к девушкам и женщинам:

- Может быть, он лучше всех строит бани или печи для бань, закручивает болты, а может, готовит самый вкусный борщ или вышивает золотом. Расскажите о вашем самом лучшем - строгом, требовательном, веселом, красивом, самом понимающем - папе и пришлите его фото. Можно за работой. Письма ждем по адресу: itaraa@yandex.ru , с пометкой - "О папе".

Фото и небольшие рассказы мы опубликуем на сайте kp.ru 17 февраля. Голосование завершится 23 февраля. Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество голосов.

Конечно, будут и подарки! За 1, 2 и 3 места:

1-е место - банный набор плюс сертификат на парение (воспользоваться им можно будет на фестивале «Легкий пар-2020», который пройдет 30-31 мая на базе отдыха «Кава»).

2-е место - банный набор и профессиональный веник.

3-е место - банный набор.

Фото и небольшие рассказы мы опубликуем на сайте kp.ruФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU