Тверское «Динамо» одержало победу в матче с воронежским «Бураном»

16 Февр. 2020 2020-02-16T21:24:32+03:00

Итог встречи — 4:1 в пользу «Динамо». Фото: с сайта vhl.dynamo.ru

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16 февраля в спорткомлексе «Юбилейный» Твери было многолюдно. Все пришли на долгожданную игру тверского «Динамо» с «Бураном» из Воронежа. Позже озвучат и точное количество зрителей, которое было внушительным, – 1708.

Игра началась с живой музыки рок-группы «Ундервуд», которая настроила болельщиков на предстоящую игру. «При такой поддержке «Динамо» не могло проиграть…» - отметят потом зрители. Так и вышло.

В первом периоде были забиты две шайбы. На этом первая треть игры и закончилась.

В следующей двадцатиминутке «Бурану» удалось одну шайбу отыграть. Но и динамовцы ответили тем же.

И, наконец, еще одна шайба попала в ворота «Бурана» в заключительном периоде.

Итог встречи — 4:1 в пользу «Динамо».

На пресс-конференции главный тренер «Динамо» Тверь Сергей Орешкин поздравил всех: «Болельщиков с победой, ребят тоже!»

ИСТОЧНИК KP.RU