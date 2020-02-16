Гастроли «Русского балета» в Твери завершились дождем из лепестков роз

16 Февр. 2020 2020-02-16T20:58:45+03:00

Когда артисты вышли на поклон, сверху на них посыпались лепестки роз Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Вечером 16 февраля в Тверском театре драмы царила атмосфера красоты и величия. В этот день здесь давали балет, причем не один, а целых два – «Шопениану» и «Шахерезаду». Гастролировал Московский областной государственный театр «Русский балет».

Два балета, два абсолютно разных мира. По музыке, настроению, подаче, костюмам. Если первый «Шопениана» - это дыхание нежной красоты, порхающие белоснежные дивы и ощущение хрупкости. То второй балет был насыщен страстями и пестрыми красками.

Главные партии исполняла прима-балерина театра Валерия Васильева. В прошлом году ее признали «Лучшей балериной года».

Когда артисты вышли на поклон, сверху на них посыпались разноцветные лепестки роз, что добавило нежности и ярких эмоций. Зрители такой ход оценили. И повторно вызвали участников балета на поклон.

Прима-балерина Валерия Васильева на поклонеФото: Ирина ТАРАСОВА

Артисты «Русского балета» пообещали скоро приехать в Тверь с другим спектаклемФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU